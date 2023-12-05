Знаменитости 05 декабря 2023, 02:58 Пугачевой посоветовали покаяться и напомнили о казни на Красной площади Актриса Талызина посоветовала Пугачевой покаяться перед россиянами РИА «Новости»

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Певице Алле Пугачевой нужно принести извинения своим поклонникам и поклониться перед ними. Об этом актриса Валентина Талызина заявила в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ.

«Я бы имела смелость ей посоветовать вспомнить ее однофамильца Емельяна Пугачева, который встал на лобном месте, на Красной площади, перед казнью. Он поклонился народу и сказал: „Прости меня, народ православный“», — сказала она.

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По словам Талызиной, она не отрицает заслуги Пугачевой в прошлом, однако певица должна извиниться перед россиянами.

Валентина Талызина и Алла Пугачева вместе принимали участие в съемках новогодней комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, Или с легким паром!». Актриса играла роль подруги главной героини и озвучивала ее, ведь у Нади в исполнении Барбары Брыльски был сильный польский акцент. Пугачева исполняла в известном фильме песни за Брыльску.

Ранее Алла Пугачева обратилась в соцсетях к подписчикам, которые, с ее слов, распускают слухи. Вокалистка назвала таких людей «кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников».

Резкие слова Пугачевой раскритиковали некоторые коллеги по цеху. Так, актриса Яна Поплавская заявила, что всю свою жизнь певица построила на «бесстыдной и безобразной демонстрации».