Пугачевой понравилась песня «Айсберг» в исполнении Zivert

Певица Алла Пугачева высоко оценила песню «Айсберг» в исполнении Zivert. Своими эмоциями она поделилась на шоу Максима Галкина «Музыкалити».

Пугачева встретила 15 апреля 72-летие. В этот же день она приняла участие в съемках. В студию также пришла Zivert, творчество которой любит Примадонна. Поэтому она назвала появление девушки большим подарком.

«Я счастлива видеть тебя! Такая харизма! Такая, что иногда даже песню не слушаешь, а смотришь! И улыбочка, и какие-то навороты на голове! Последняя песня, я знаю, „Бестселлер“. А с Бастой — это песня, от которой я рыдала», — сказала Пугачева.

Эти слова подтвердил ее муж, шоумен Максим Галкин: «Представляете, я иду по замку, смотрю — рыдает жена. А оказывается это Zivert виновата. Слышь, не могла что-нибудь повеселее выпустить?»

В конце передачи Пугачева услышала свою песню «Айсберг» и узнала, в чьем исполнении она прозвучала.

«Очень мне понравилось! Спасибо большое! Серьезно говорю, песня будет жить! Хорошо, я скажу серьезно. Дорогая, Юлия, я очень рада, что эта песня „Айсберг“ попала к тебе, что ты пожелала ее спеть!» — сказала Пугачева.

Она порадовалась, что песня обретает новую жизнь в «таких надежных голосовых связках, руках и в таком очаровательном существе, как Zivert».

За три дня до съемок Галкин предложил Zivert перепеть любой трек из репертуара Пугачевой, написала teleprogramma.pro.