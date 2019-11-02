Пугачева зареклась выходить на сцену в ближайшие 10 лет

«Этот концерт совершенно непредвиден мною. Раз пригласили, думаю: приду, а больше никуда. Все, теперь ждите. Теперь, если и выступлю, то только в 80», — заявила Пугачева.

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По ее словам, она согласилась приехать в белорусскую столицу из-за особого отношения к Белоруссии, откуда родом многие ее родственники.

В сентябре стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил Пугачеву орденом Дружбы народов. Соответствующий указ глава государства подписал 23 сентября. Награда певице присвоена за вклад в укрепление белорусско-российских культурных связей и развитие эстрадного искусства, говорилось в сообщении пресс-службы президента Белоруссии.

В апреле текущего года, поздравляя Аллу Пугачеву с 70-летнем юбилеем, Александр Лукашенко назвал артистку одной из самых ярких звезд в истории эстрадного искусства.