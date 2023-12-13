Знаменитости 13 декабря 2023, 04:02 Пугачева захотела после Нового года переехать на ПМЖ в Лондон kp.ru: Пугачева планирует перевезти семью в Лондон ради учебы детей РИА «Новости»

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Последнее время Алла Пугачева с мужем и детьми живет на Кипре, но островной климат не подошел артистке, и она решила переехать в Лондон. Также певица хочет, чтобы ее дети Гарри и Лиза учились в британской столице, сообщил kp.ru приятель звезды.

Решение о переезде Пугачева и ее супруг Максим Галкин* приняли в начале ноября, а в конце месяца певица побывала в Лондоне, там она выбирала особняк для семейства. Об этом в социальных сетях сообщил Галкин* и их дети.

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«Алла нам сказала: они с Максимом хотят, чтобы их двойняшки Гарри и Лиза учились в Лондоне. Для их семьи Лондон — не чужой город. Там учился и много лет живет младший сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров», — поделился с изданием приятель Пугачевой.

Сердечно-сосудистый хирург Сабир Айдаев заявил, что климат Лондона не подходит людям с сердечными заболеваниями, это одно из самых сырых мест на планете. Пониженное атмосферное давление пагубно действует гипертоников и гипотоников.

Ранее переехавшая с семьей из Израиля на Кипр Пугачева начала жаловаться на проблемы со здоровьем. У нее отекают ноги и она выглядит неважно.

*Максим Галкин — внесен Министерством юстиции в список иностранных агентов.