13 декабря 2023, 04:02
Пугачева захотела после Нового года переехать на ПМЖ в Лондон
kp.ru: Пугачева планирует перевезти семью в Лондон ради учебы детей
Последнее время Алла Пугачева с мужем и детьми живет на Кипре, но островной климат не подошел артистке, и она решила переехать в Лондон. Также певица хочет, чтобы ее дети Гарри и Лиза учились в британской столице, сообщил kp.ru приятель звезды.
Решение о переезде Пугачева и ее супруг Максим Галкин* приняли в начале ноября, а в конце месяца певица побывала в Лондоне, там она выбирала особняк для семейства. Об этом в социальных сетях сообщил Галкин* и их дети.
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«Алла нам сказала: они с Максимом хотят, чтобы их двойняшки Гарри и Лиза учились в Лондоне. Для их семьи Лондон — не чужой город. Там учился и много лет живет младший сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров», — поделился с изданием приятель Пугачевой.
Сердечно-сосудистый хирург Сабир Айдаев заявил, что климат Лондона не подходит людям с сердечными заболеваниями, это одно из самых сырых мест на планете. Пониженное атмосферное давление пагубно действует гипертоников и гипотоников.
Ранее переехавшая с семьей из Израиля на Кипр Пугачева начала жаловаться на проблемы со здоровьем. У нее отекают ноги и она выглядит неважно.
*Максим Галкин — внесен Министерством юстиции в список иностранных агентов.
Лондон
Алла Пугачева
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