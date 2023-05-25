Знаменитости 25 мая 2023, 18:11 Пугачева задолжала около 50 тысяч рублей за аренду земельного участка в Подмосковье Администрация Солнечногорска подала в суд на Пугачеву за долг артистки в 50 тысяч рублей РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева не оплатила аренду земельного участка в Московской области. Администрация Солнечногорска обратилась в суд с требованием взыскать с артистки порядка 50 тысяч рублей. Документ появился на портале единого информпространства мировых судей Москвы.

В 367 мировой участок заявление о вынесении судебного приказа поступило еще 13 апреля. Взыскателем выступил Комитет по управлению имуществом администрации Солнечногорска.

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По имеющимся данным, исполнительница хита «Миллион алых роз» не оплатила аренду земельного участка в округе в период с 16 июня 2021 года по 11 марта 2023. Сумма долга составила 44 тысячи 481,36 рубля, а за почти два года накопились пени еще на шесть тысяч и 692 рублей.

По данным ТАСС, рассмотрение заявления пройдет без участия сторон. После этого будет вынесен судебный приказ. Если стороны не согласятся с ним, они смогут подать жалобу. Последняя будет рассмотрена в открытом судебном заседании.

Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным* уехала из России в 2022 году в Израиль. Осенью они выставили на продажу свой замок в деревне Грязь.

Звездная семья долгое время не приезжала в страну. Однако в начале мая певица прилетела в Москву. Артистка специально прибыла на церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным.

На Троекуровском кладбище заметили, как официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поговорил со звездой и даже поцеловал ей руку. После похорон Пугачева снова покинула страну.

*Максим Галкин признан в России иностранным агентом.