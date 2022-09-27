«Пугачева вытащила его на сцену и сделала исполнителем». Лоза — о смерти Моисеева | 360°

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«Пугачева вытащила его на сцену и сделала исполнителем». Лоза — о смерти Моисеева

Юрий Лоза: Пугачева сделала Моисеева исполнителем и певцом

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Огромную роль в становлении Бориса Моисеева в качестве певца и исполнителя сыграла Алла Пугачева. Об этом «360» заявил музыкант Юрий Лоза.

О смерти Моисеева стало известно 27 сентября. Артист скончался в возрасте 68 лет, в последние годы он перенес два инсульта.

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«Царствие небесное. <…> Я с ним вообще никогда не пересекался. <…> Звоните Пугачевой, которая вытащила его на сцену и сделала исполнителем. Я не контачил с ним», — заявил Лоза.

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Певец Сергей Пенкин, которого называли другом Моисеева, отозвался о нем тепло.

«Был талантливым и очень ярким артистом, танцором и режиссером», — сказал он «360».

В 2006 году Моисеева признали Заслуженным артистом России, он пять раз выигрывал премию «Золотой граммофон» и трижды — премию «Овация».

Юрий Лоза

Умер Борис Моисеев

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