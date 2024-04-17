Знаменитости 17 апреля 2024, 16:36 Пугачева «влепила» Лолите за «голую» вечеринку Лолита заявила, что Пугачева дала ей мудрый совет после «голой» вечеринки Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

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Певица Алла Пугачева раскритиковала коллегу Лолиту Милявскую за ее участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Артистка рассказала в беседе с журналисткой Ксенией Собчак о реакции Примадонны на случившееся.

«Кстати, после „голой“ вечеринки Насти Ивлеевой Алла Борисовна мне влепила. В очередной раз сказала: „Надо бы быть умнее в этом возрасте“. И мне нечего ей возразить. Еще один мудрый совет старшей подруги», — отметила Милявская.

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Она также рассказала о добром отношении к Примадонне. Милявская уверена в том, что Пугачева до сих пор востребованная на Родине певица. Если бы артистка вернулась в Россию и представила концерт, билеты на него раскупили бы мгновенно, считает Лолита.

Милявская подчеркнула, что только завистники сейчас требуют признания артистки иноагентом.

«Пугачева из серии вечности, как Джоконда, она не требует, чтобы ее любили. Просто есть и все», — добавила Лолита.

Ранее близкая подруга Пугачевой, телеведущая Кира Прошутинская рассказала журналистам о причинах, по которым певица не возвращается в Россию. По ее словам, Примадонна пытается сохранить семью.