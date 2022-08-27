Пугачева вернулась в Россию и с ноги открыла дверь машины

Сбежавшая в Израиль Алла Пугачева вернулась в Россию. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Пожилая поп-певица явилась русской общественности, открыв ногой дверь машины. Ее встретил дизайнер Игорь Гуляев, который и опубликовал видео возвращения из Израиля. По словам Пугачевой, она в стране «уже давно, просто никак не могла собраться».

Ранее стало известно, что Пугачева заказала себе барокамеру за три миллиона рублей, однако из-за сложностей с доставкой за границу так и не получила этот аппарат. Со стороны получателя возникли сложности, так как доставка международная, камера тяжелая и принимающая сторона должна была подтвердить, что готова принять груз, но представитель Пугачевой перестал отвечать на звонки.

Барокамеры используются для кислородной терапии, которая, как заявляют в компании, способствует укреплению иммунитета, снимает стресс и усталость, восстанавливает мышцы, способствуют снижению лишнего веса.