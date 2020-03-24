    24 марта 2020, 14:26

    Пугачева собралась «гульнуть» со своей давней любовью

    Анастасия Кременчугская

    Александру Буйнову сегодня, 24 марта, исполнилось 70 лет. Народного артиста с днем рождения поздравила Примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Об этом написал сайт «Дни.ру».

    Алла Борисовна опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок с Буйновым и подписала «Мы еще гульнем!»

    Сообщается, что Пугачева и Буйнов впервые встретились в 1970-х годах. Музыкант сразу начал ухаживать за Примадонной, а она принимала его знаки внимания. Она даже проявляла к нему симпатию.

    Буйнов в одном из своих интервью рассказал, что с Пугачевой у них был только флирт и поцелуи. Сейчас оба вспоминают это с юмором.

    Ранее Буйнов поспособствовал тому, чтобы Пугачеву взяли в ансамбль «Веселые ребята». К слову, она его чуть не развалила. Жены музыкантов, которые состояли в группе, считали, что артистка разлагает коллектив.

    Напомним, у Буйнова за всю жизнь было лишь три возлюбленных. Первые и вторые отношения имели печальный конец, так как исполнитель изменял своим избранницам.

    По словам артиста, главная женщина его жизни — нынешняя супруга Алена.