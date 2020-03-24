Пугачева собралась «гульнуть» со своей давней любовью

Алла Борисовна опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок с Буйновым и подписала «Мы еще гульнем!»

Сообщается, что Пугачева и Буйнов впервые встретились в 1970-х годах. Музыкант сразу начал ухаживать за Примадонной, а она принимала его знаки внимания. Она даже проявляла к нему симпатию.

Буйнов в одном из своих интервью рассказал, что с Пугачевой у них был только флирт и поцелуи. Сейчас оба вспоминают это с юмором.

Ранее Буйнов поспособствовал тому, чтобы Пугачеву взяли в ансамбль «Веселые ребята». К слову, она его чуть не развалила. Жены музыкантов, которые состояли в группе, считали, что артистка разлагает коллектив.

Напомним, у Буйнова за всю жизнь было лишь три возлюбленных. Первые и вторые отношения имели печальный конец, так как исполнитель изменял своим избранницам.

По словам артиста, главная женщина его жизни — нынешняя супруга Алена.