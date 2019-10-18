Пугачева снова потребовала машину к вагону поезда
Промоутер Сергей Лавров рассказал, что певица Алла Пугачева снова требует, чтобы ей к вагону поезда подавали машину. Ранее такое поведение артистки разозлило общество, но, несмотря на скандал, Пугачева не намерена отказываться от удобств. Об этом сообщило информационное агентство Nation News.
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Этим летом Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным прямо на машине заехала на перрон, чтобы сесть в вагон поезда. Поклонники раскритиковали артистов за такое поведение, а вот другие звезды вступились за Примадонну. Они посетовали на здоровье певицы и ее плотный график.
После скандала Пугачева все так же продолжит приезжать на автомобиле прямо к вагону поезда. По словам Сергея Лаврова, после скандала нашли лазейку. Теперь вагон с Пугачевой будут загонять в отстойник для грузовых поездов, и там уже Примадонну будет забирать машина.