Пугачева снова потребовала машину к вагону поезда

РЖД проверят Рижский вокзал из‐за Пугачевой и Галкина Подробнее

Этим летом Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным прямо на машине заехала на перрон, чтобы сесть в вагон поезда. Поклонники раскритиковали артистов за такое поведение, а вот другие звезды вступились за Примадонну. Они посетовали на здоровье певицы и ее плотный график.

После скандала Пугачева все так же продолжит приезжать на автомобиле прямо к вагону поезда. По словам Сергея Лаврова, после скандала нашли лазейку. Теперь вагон с Пугачевой будут загонять в отстойник для грузовых поездов, и там уже Примадонну будет забирать машина.