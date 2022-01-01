Пугачева рассказала о своем заветном желании в новогоднюю ночь

Перед боем курантов Алла Пугачева рассказала о заветном желании, которое написала на маленьком листке бумаги. Этот момент попал на видео, которое супруг певицы телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

Примадонна встретила Новый год в кругу семьи и близких друзей в своем замке в деревне Грязь. Певица слушала речь президента РФ и готовилась сжечь клочок бумаги с записанным желанием.

В это время супруг артистки телеведущий Максим Галкин вел съемку семейного мероприятия. В какой-то момент он подошел к Пугачевой. «Не надо показывать желание. Или… Ты считаешь, нужно показать?» — спросил Галкин, отметив, что желание хорошее и касается всех.

«С Новым годом! Пусть все будет хорошо. Главное, чтобы не было войны», — произнесла примадонна, помахав перед камерой листочком бумаги с желанием.

В видео с новогоднего празднования также попала семья композитора Игоря Николаева — супруга Юлия Проскурякова и их дети. За богато накрытым столом собрались также дети Пугачевой — Кристина Орбакайте, Лиза и Гарри Галкины, а также внуки певицы.

Ранее психотерапевт Анна Стори рассказала, как правильно загадывать желания на Новый год. Она отметила, что иногда самое сложное для того, чтобы загадать желание, — определиться с тем, чего вы действительно хотите. Для этого психотерапевт посоветовала отключить логическое мышление.