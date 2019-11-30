Пугачева рассказала, что не скучает по энергии от поклонников. И ей за это стыдно

«Мне стыдно признаться, но я уже не скучаю, потому что я при всей любви к зрителю и концертам своим, и песням новым, и композиторам, которые мне написали все эти замечательные песни, за это заплатила очень дорогой ценой», — заявила Пугачева. Певица добавила, что из-за особенностей работы у нее никогда не было нормальной семьи. Она даже не понимала, что это такое.

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У артистки не было возможности жить той жизнью, о которой она мечтала. Настоящая семья у нее появилась сейчас, поэтому времени скучать по сцене у Пугачевой просто нет. Певица сказала, что положила зрительскую любовь «в свое сердце, как в сейф». В минуты грусти она «открывает этот сейф», вспоминает энергию от зрителей, а потом «закрывает и живет дальше».

2 ноября Пугачева выступила с концертом в Минске. Во время прощания со зрителями она сказала, что ей очень приятно чувствовать любовь людей и анонсировала следующий концерт на свое 80-летие.