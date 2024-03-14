Знаменитости 14 марта 2024, 12:24 Пугачева после отъезда забросила могилы родителей и брата «АиФ»: Пугачева три года не была на могилах родителей, бабушки и брата в Москве РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева более трех лет не посещала могилы своих родителей, бабушки и брата на Кузьминском кладбище. Об этом сообщило издание «Аргументы и факты».

Скромное семейное захоронение Пугачевых на Кузьминском кладбище расположено недалеко от центрального входа за пихтами. Оно не отмечено памятниками или другими украшениями и остается без внимания длительное время. Последний визит Аллы произошел за год до начала СВО. Она приезжала вместе с мужем Максимом Галкиным* на черном Rolls-Royce.

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«Совсем не приезжает, все забросила! Один раз была, как сейчас помню, до СВО», — рассказал сотрудник кладбища.

Последний визит Пугачевой в Россию состоялся в ноябре прошлого года. Она прилетела на день и покинула страну, не посетив могилы своих родных.

Бывший муж Пугачевой раскрыл заработки певицы во времена СССР. Тогда она не могла зарабатывать большие гонорары.

* Признан иностранным агентом на территории России.