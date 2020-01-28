    28 января 2020, 17:53

    Пугачева пошутила над Галкиным в Instagram

    Дарья Морозова

    Максим Галкин отправился отдыхать в Тасманию и выложил на своей странице в Instagram забавное видео, на котором его окатило волной. Алла Пугачева выразила в комментариях беспокойство за здоровье супруга. Об этом сообщила интернет‐газета «Утро. ру».

    «Осторожней на камнях, турист», — написала она.

    «Мама наставления сыну дает. Да он ведь вроде бы взрослый мальчик у вас уже, самостоятельный», — подколола Примадонну подписчица юмориста. Остальные пользователи Instagram поставили шутницу на место.

    Поклонники пришли в восторг от забавного видео, о чем сообщили в комментариях.

    «Замочили Максима)))», «Макс, туристо так и в море смывает))», «Вы даже чайку успели спародировать», «как водичка, Турист?», «Максим Чайкин», «Приятная неожиданность», «Хахах, хорошо, хоть не с головой накрыло», «Вечером в сми. Максима Галкина унесло тайфуном», «Это русАлка присматривает так…», «Макс воды испугался», «Максим, вы как московские вороны неподражаемые звуки» — орфография и пунктуация авторов сохранены.

    «Ждем когда кто нибудь сделает мемчик с вороной», — написал также Максиму Никита Пресняков.