Пугачева пошутила над Галкиным в Instagram

«Осторожней на камнях, турист», — написала она.

«Мама наставления сыну дает. Да он ведь вроде бы взрослый мальчик у вас уже, самостоятельный», — подколола Примадонну подписчица юмориста. Остальные пользователи Instagram поставили шутницу на место.

Поклонники пришли в восторг от забавного видео, о чем сообщили в комментариях.

«Замочили Максима)))», «Макс, туристо так и в море смывает))», «Вы даже чайку успели спародировать», «как водичка, Турист?», «Максим Чайкин», «Приятная неожиданность», «Хахах, хорошо, хоть не с головой накрыло», «Вечером в сми. Максима Галкина унесло тайфуном», «Это русАлка присматривает так…», «Макс воды испугался», «Максим, вы как московские вороны неподражаемые звуки» — орфография и пунктуация авторов сохранены.

«Ждем когда кто нибудь сделает мемчик с вороной», — написал также Максиму Никита Пресняков.