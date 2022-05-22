Пугачева пообещала вернуться в Россию с «отдыха» в Израиле

Покинувшие Россию после начала спецоперации Галкин и Пугачева планируют вернуться на родину к началу сентября. Со знаменитостями пообщались «Известия». Певица и пародист заявили, что в Израиле они на каникулах.

Галкин и Пугачева живут в элитном особняке, который находится в так называемой израильской Рублевке. Дом, по данным журналистов, принадлежит брату Галкина, Дмитрию. Его компания поставляет бронетехнику, полицейские машины и другую спецтехнику силовым структурам России.

Знаменитая пара посетила недавно прошедший в Тель-Авиве форум «Словоново», на котором звезды встретились с другими представителями «русской миграции» — сбежавшими после начала спецоперации на Украине артистами. Они обсудили будущее свободной культуры. Российских журналистов на мероприятие не пустили, зато западная пресса присутствовала свободно.