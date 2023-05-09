09 мая 2023, 17:58
Пугачева показала свои архивные фотографии с ветеранами
Певица Алла Пугачева показала архивные фотографии с ветеранами разных лет
Известная российская и советская певица Алла Пугачева на странице в социальной сети поделилась фотографиями из личного архива, посвященные Дню Победы.
На кадрах видно, что Примадонна фотографировалась с ветеранами в разные годы.
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«Где же вы теперь, друзья-однополчане?» — подписала публикацию она.
Пугачева сделала отсылку к песне композитора Василия Соловьева-Седого, написанную на стихи поэта Алексея Фатьянова в 1947 году.
В начале мая стало известно, что Пугачева вернулась в Москву и посетила похороны модельера Валентина Юдашкина. На траурной церемонии певица пообщалась с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.
В конце прошлого года Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным* покинула Россию.
* Артист Максим Галкин признан Минюстом России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента
День Победы 9 мая
Россия
Алла Пугачева
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