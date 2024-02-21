Знаменитости 21 февраля 2024, 01:48 Пугачева оказалась «мыльным пузырем», заявил актер Борис Галкин Актер Борис Галкин назвал Аллу Пугачеву «мыльным пузырем» РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева, которую считали воистину народной, оказалась «мыльным пузырем». Такое мнение в беседе с «АиФ» высказал заслуженный артист России Борис Галкин.

Сбежавшая из России Пугачева периодически оказывается в центре скандала — то назовет россиян холопами и рабами, то посчитает их завистниками. Актер Борис Галкин считает, что новые шутки Примадонны и ее супруга о «голожопинге» в Европе — это следствие того, что за границей они никогда не заработают столько, сколько получали в России. Артист также прокомментировал слова Пугачевой про «холопов и рабов».

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«Так может вести себя только тот, кто из грязи в князи. Настоящий благородный человек так не скажет никогда», — считает актер.

Собеседник издания отметил, что в России Пугачева «никому не нужна», а все разговоры о ней похожи на сплетни и пустой треп.

«Мыльным пузырем оказалась она», — подытожил Борис Галкин.