Знаменитости 30 ноября 2022, 12:53 Пугачева избавится от своей последней российской компании База данных «Спарк»: Алла Пугачева избавляется от своей компании ООО «АБП» РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева решила ликвидировать свою последнюю зарегистрированную в России компанию. Это следует из базы данных «Спарк». Первым на данный факт обратило издание «Октагон».

Речь идет о ликвидации ООО «АБП», соответствующее заявление подано 23 ноября. Согласно данным СПАРК, компания может работать в области теле- и радиовещания, звукозаписи и издания музыкальных произведений, а также заниматься созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов. Когда «АБП» ликвидируют, у Пугачевой не останется на территории РФ действующих фирм.

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Певица вместе с младшими детьми и мужем Максимом Галкиным* после начала российской спецоперации на Украине покинула Россию. Однако в августе она с Лизой и Гарри Галкиными возвращалась в Москву, но вскоре вновь уехала.

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Максим Галкин публично не раз критиковал действия российских властей на Украине. Телеведущая Ангелина Вовк предложила ему поехать на передовую бороться за украинцев.

* Максим Галкин признан в России иноагентом.