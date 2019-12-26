Пугачева и Галкин снялись в новогоднем YouTube-фильме Насти Ивлеевой

«Смотрите веселый легкий новогодний фильм!» — написала Пугачева, опубликовав фрагмент новогоднего кино.

В часовом комедийном видео артистка играет саму себя: она угощает знаменитых гостей праздничными блюдами, а также шутит и поет.

Настя Ивлеева, Максим Галкин и блогер Киевстонером исполнили в видео роли обычных людей, которые оказались в одном вагоне электрички, направляющейся 31-го декабря в столицу.

У каждого из героев есть своя мечта: так, телеведущая мечтает о шоу, юморист — о зрителях и сцене, а блогер хочет снять свой клип. Все их желания исполняются в Новый год.

В фильме также приняли участие Гарик Харламов, Игорь Николаев, Артур Пирожков, Гоша Куценко, Кристина Орбакайте, Мария Миногарова, Юлия Зиверт и другие известные отечественные актеры и певцы.

Менее чем за сутки YouTube-фильм Насти Ивлеевой набрал более 1,7 миллиона просмотров и попал на первую строчку на вкладке «В тренде».

Пользователи встретили новогоднее YouTube-кино очень тепло. Под видео на момент написания новости уже было оставлено свыше восьми тысяч комментариев.

«Настя, это гениально! Это лучше 99% отечественного кино с многомиллионными бюджетами!», «Видео, после которого появилось чувство НОВОГО ГОДА!!!», «В первый раз вижу такое количество звезд разных поколений и видов деятельности в одном ИНТЕРНЕТ ШОУ!!! Это просто шок как круто!!!», «Очень очень очень очень очень очень оооооооооо круто! я бы даже в кинотеатре посмотрела бы», «Это бомба…и смех, и слезы, и вера в сбычу мечт. Спасибо Настя», — пишут пользователи под опубликованным видео.