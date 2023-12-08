Знаменитости 08 декабря 2023, 03:05 «Пугачева его выгнала». Охлобыстин вспомнил, как Shaman начинал карьеру Охлобыстин: Пугачева помешала Shaman в начале карьеры РИА «Новости»

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Актер Иван Охлобыстин вспомнил, как певица Алла Пугачева помещала исполнителю Shaman (Ярославу Дронину) в начале карьеры. Об этом он рассказал в интервью газете «Аргументы и факты».

По словам Охлобыстина, в 2013 году Пугачева возглавляла жюри шоу «Фактор А», в котором принимал участие Дронов. И хотя Примадонна хвалила вокальные данные начинающего певца, победу в проекте она ему не отдала.

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«Кстати, ведь Алла Пугачева выгнала Shaman с проекта», — напомнил Охлобыстин.

Актер признался, что ему очень нравится Shaman и он рад, что такой исполнитель появился на российской сцене. По мнению Охлобыстина, у певца великолепное дарование.

«Я считаю, что в момент, когда он появился, нам Господь его дал, потому что мы находились в абсолютном вакууме», — заявил Охлобыстин.

Ранее владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев рассказал, что многие российские артисты не доверяют Shaman и не хотят выступать с ним на одной сцене.