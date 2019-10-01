Пугачева афоризмом осадила кающегося Билана

Дима Билан продолжает каяться перед жителями Самары после того, как в неподобающем виде выступил на концерте в честь Дня города. На этот раз он опубликовал на своей странице в Instagram очередной пост с просьбой о прощении.

«У меня сердце обливается кровью от того, насколько вы оказались благосклонны к моей ошибке! Я хочу перевернуть эту страницу и взять все самые необходимые уроки из этой истории для себя», — написал артист.

Билан потратил на извинения перед жителями Самары 7 млн рублей Подробнее

Очередного покаяния Билана не вынесла Алла Пугачева. В комментариях она ответила ему парафразом из библейской притчи о мытаре и фарисее, который уже стал афоризмом.

«Уничижение паче гордыни. Хватит об этом», — написала Примадонна российской эстрады. Фраза означает, что чрезмерное покаяние хуже, чем постоянное возвеличивание себя.

В ответ Билан заявил, что полностью с ней согласен, он намерен перевернуть эту страницу своей биографии и больше не возвращаться к этому вопросу.

Дима Билан появился на концерте в Самаре в не очень адекватном виде, чем сильно разозлил зрителей. Вместо пения он издавал достаточно странные звуки. После критики в социальных сетях исполнитель решил извиниться перед жителями города на Волге и снова приехал с бесплатным концертом. Кроме того, он выделил один миллион рублей на покупку оборудования в детскую больницу, а также оплатил строительство детской площадки для местной студии инклюзивного творчества. На все он потратил семь миллионов рублей из собственного кармана.