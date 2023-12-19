Знаменитости 19 декабря 2023, 17:00 Публицист Прилепин рассказал о планах написать повесть о погибшем при покушении друге

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Писатель Захар Прилепин принял участие в программе «Открытый эфир». Во время выступления он рассказал, что его погибший при покушении друг Александр Шубин должен стать героем новой повести, сообщил сайт телеканала «Звезда».

Публицист признался, что пока не может найти подходящих слов и интонации для этой истории. Однако, по мнению Прилепина, он должен изложить события на бумаге в память об удивительном человеке.

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Напомним, Шубин погиб при подрыве автомобиля. Прилепин отметил, что на пассажирском месте, которое занял его товарищ, должен был сидеть он.