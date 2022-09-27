«Публика любила его любым». Елена Воробей рассказала о работе в дуэте с Борисом Моисеевым | 360°

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«Публика любила его любым». Елена Воробей рассказала о работе в дуэте с Борисом Моисеевым

Юмористка Елена Воробей: Моисеев всегда знал, как эпатировать зрителя

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Борис Моисеев был очень ярким артистом — он знал, как эпатировать публику, чтобы она любила его всяким, рассказала «360» юмористка Елена Воробей. Она поделилась воспоминаниями о совместной работе с певцом во втором сезоне конкурса «Две звезды» в 2008 году.

«Работать вместе было непросто. Боря — лидер, но я тоже не подарок. В какой-то момент мы хватались за стулья, замахивались друг на друга, но все-таки умели слушать и слышать, поэтому в этом шоу мы как дуэт прожили очень долго», — отметила Воробей.

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Артистка добавила, что писала Моисееву, потому что на звонки он не отвечал, поздравляла с праздниками.

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«В этом сволочизм профессии: мы плотно общаемся и дружим, когда нас связывает работа, но как только ты выпадаешь из обоймы или случается, не дай бог, такая беда, как с Борей (певец пережил два инсульта — прим. ред.), очень быстро разрываются эти нити. Очень жаль, просто ужасно. Боря совсем молодой, мы не видели его стариком», — поделилась Воробей.

Она подчеркнула, что публика очень любила Моисеева. Он был прекрасным исполнителем, оригинальным и четко понимал, что такое профессия артиста, как можно эпатировать зрителя.

Бориса Моисеева не стало днем 27 сентября. Он умер на 69-м году жизни.

Умер Борис Моисеев

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