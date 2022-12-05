Знаменитости 05 декабря 2022, 18:13 Психотерапевт объяснила причины поведения Григория Лепса Психотерапевт Ирина Мансурова: в поведении певца наблюдаются признаки алкозависимости

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Григорий Лепс во время своего концерта в Санкт-Петербурге удивил всех, когда неожиданно покинул сцену во время выступления, а после - дракой возле одного из баров города. Такое поведение может являться признаком наличия алкозависимости, сообщила в беседе с Life психотерапевт Ирина Мансурова.

По словам специалиста, под влиянием алкоголя у человека исчезает самоконтроль. Злоупотребление спиртным может привести к непоправимым последствиям - равнодушию и игнорированию всех этических правил и норм.

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Как отметила Мансурова, агрессивное поведение появляется у человека в основном при употреблении крепкого алкоголя.

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