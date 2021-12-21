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    21 декабря 2021, 16:05

    Психотерапевт Миллер рассказал, что Бузова на самом деле чувствует к бывшему мужу

    Арина Бобкова

    На церемонии FashionTV певица и телеведущая Ольга Бузова нелицеприятно высказалась о своем бывшем супруге футболисте Дмитрии Тарасове. По мнению психотерапевта Александры Миллер, певицей до сих пор движет обида. Об этом сообщил LIFE.

    Психотерапевт Миллер рассказал, что Бузова на самом деле чувствует к бывшему мужу

    «Держится обида, непрожитая боль. Потому что, когда человеку абсолютно все равно, у него нет никаких эмоций. Более того, когда женщина расстается с парнем, мужем, в первое время агрессия — это нормально, но потом когда все стадии горевания проходят, то зачастую люди более-менее нормально друг к другу относятся», — пояснила эксперт.

    При этом успех в карьере, по мнению врача, произошел у Бузовой именно из-за развода. Женщина хотела продемонстрировать бывшему мужу, кого он потерял, поэтому занялась саморазвитием.

    Миллер подчеркнула также, что совместное будущее пары теперь вряд ли возможно. Если Тарасов испытывает искренние чувства по отношению к своей новой возлюбленной, то карьерные успехи Бузовой вряд ли заставят его вернуться. Психотерапевт посоветовала Ольге отпустить прошлое и посвятить время работе над своим психологическим состоянием.

    «Она не гармонична внутри, беспрестанно срывается и начинает плакать», — заключила Миллер.