Психотерапевт Миллер рассказал, что Бузова на самом деле чувствует к бывшему мужу

На церемонии FashionTV певица и телеведущая Ольга Бузова нелицеприятно высказалась о своем бывшем супруге футболисте Дмитрии Тарасове. По мнению психотерапевта Александры Миллер, певицей до сих пор движет обида. Об этом сообщил LIFE.

«Держится обида, непрожитая боль. Потому что, когда человеку абсолютно все равно, у него нет никаких эмоций. Более того, когда женщина расстается с парнем, мужем, в первое время агрессия — это нормально, но потом когда все стадии горевания проходят, то зачастую люди более-менее нормально друг к другу относятся», — пояснила эксперт.

При этом успех в карьере, по мнению врача, произошел у Бузовой именно из-за развода. Женщина хотела продемонстрировать бывшему мужу, кого он потерял, поэтому занялась саморазвитием.

Миллер подчеркнула также, что совместное будущее пары теперь вряд ли возможно. Если Тарасов испытывает искренние чувства по отношению к своей новой возлюбленной, то карьерные успехи Бузовой вряд ли заставят его вернуться. Психотерапевт посоветовала Ольге отпустить прошлое и посвятить время работе над своим психологическим состоянием.

«Она не гармонична внутри, беспрестанно срывается и начинает плакать», — заключила Миллер.