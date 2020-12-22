Психолог заподозрил скрытую причину неравного брака Арзамасовой и Авербуха

Как считает специалист, такой брак может указывать на проблемы в общении актрисы с отцом или нехватку внимания. Совместная жизнь пары выстроится по принципу того, насколько властные взаимоотношения были у девушки с мамой.

«Через года два-три появятся дети и всплывут новые качества. Если девушка выбирает человека намного старше себя — это указывает, что у нее были сложные взаимоотношения с папой или ей уделяли мало времени. Поэтому ей нужна опека, ей нужен покровитель», — пояснила Наумова.

По ее словам, если мама Арзамасовой демонстрировала по отношению к ребенку доминирование, то мужчина будет вести себя по той же модели. Тогда взаимоотношения выстроятся по принципу жертва-палач. Если у мамы мягкий характер, то отношения мужа и жены будут ласковыми. Кроме того, если мужчину в детстве окружали добротой, у брака есть все шансы продлиться долго.