Популярный психолог Вероника Степанова рассказала об отличиях мексиканцев и русских в интервью Ксении Собчак. Сейчас Степанова проживает в Мексике и наблюдает за местными жителями, написало IncNews.

По ее мнению, мексиканцы гораздо добрее, чувствительнее и отзывчивее, чем русские. Но эти качества уживаются в них с жестокостью, считает психолог.

«Мехико занимает первое место в мире по убийствам, по количеству украденных людей. То есть, это самое криминальное место. Никакой Афганистан не сравнится», — сказала Степанова.

Она добавила, что у людей в Мексике особое отношение к смерти. Останки умерших они хранят у себя дома, а в специальный День мертвых достают их, обмывают, сушат, кладут рядом еду, которые любили есть умершие родственники. По мнению психолога, такие обычаи помогают народу Мексики не бояться смерти.