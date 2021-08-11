Психолог: сыну Жанны Фриске очень нужно общение с родственниками

Психолог Юлия Зюганова считает, что отсутствие общения с бабушкой и дедушкой может негативно сказаться на воспитании сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева. Своими опасениями специалист поделилась с порталом News.ru.

Сын Фриске и Шепелева Платон некоторое время не общается с родителями певицы — своими бабушкой и дедушкой. Шепелев рассказывал, что суд разрешил им общение и даже установил график, но родные так ни разу и не приехали к ребенку.

Психолог Юлия Зюганова считает, что ограждение от родственников совсем не полезно для мальчика. Она в целом уверена, что многие дети, у которых есть только один родитель, могут потом связаться с плохими компаниями. Хотя сейчас Платон живет в полной семье — недавно у Дмитрия Шепелева и его возлюбленной Екатерины Тулуповой родился еще один ребенок.

Также психолог сказала: боль от потери любимой Жанны Фриске якобы могла спровоцировать слишком трепетное отношение отца к Платону и стремление от всего его оградить. Но ведущий не раз давал понять, что уважает мнение Платона и прислушивается к его желаниям. Не так давно Шепелев рассказал, что Платон решил бросить сразу несколько кружков, в которых занимался. Шепелев не стал его заставлять, а позволил заниматься тем, чем сын действительно хочет. Платону, например, очень нравится играть на гитаре, он мечтает стать рок-звездой.

Ранее Дмитрий Шепелев рассказывал, что его сын прекрасно помнит бабушку и дедушку. По словам звездного отца, Платон легко воспроизводит события, которые были несколько лет назад. Хотя тогда мальчик был еще совсем маленьким. Но отвечать на вопрос, помнит ли Платон свою маму Жанну Фриске, Дмитрий не стал.