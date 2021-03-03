Психолог рассказал о рентген-способности иллюзиониста Сергея Сафронова

Психолог и нумеролог Элена Гамаюн рассказала о необычных способностях бывшего ведущего «Битвы экстрасенсов», иллюзиониста Сергея Сафронова, сообщило РИА ФАН.

По словам Гамаюн, дар ведущего можно увидеть, изучив его матрицу. Психолог заметила, что Сафронов очень сильная личность. Она назвала его человеком-рентгеном, который может видеть других насквозь.

«Дар может проявляться у него как высокая интуиция или даже возможность слышать мысли людей. Может быть он этим не занимается профессионально, но задатки у него такие есть. Такие способности могут применяться, например, в криминалистке», — пояснила специалист.

Кроме этого, мощную интуицию можно использовать в бизнесе. Гамаюн добавила, что человеку не обязательно применять магию, чтобы предчувствовать какие-то события.