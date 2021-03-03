facebook_pixel
    03 марта 2021, 12:01

    Психолог рассказал о рентген-способности иллюзиониста Сергея Сафронова

    Полина Петрова

    Психолог и нумеролог Элена Гамаюн рассказала о необычных способностях бывшего ведущего «Битвы экстрасенсов», иллюзиониста Сергея Сафронова, сообщило РИА ФАН.

    Психолог рассказал о рентген-способности иллюзиониста Сергея Сафронова

    По словам Гамаюн, дар ведущего можно увидеть, изучив его матрицу. Психолог заметила, что Сафронов очень сильная личность. Она назвала его человеком-рентгеном, который может видеть других насквозь.

    «Дар может проявляться у него как высокая интуиция или даже возможность слышать мысли людей. Может быть он этим не занимается профессионально, но задатки у него такие есть. Такие способности могут применяться, например, в криминалистке», — пояснила специалист.

    Кроме этого, мощную интуицию можно использовать в бизнесе. Гамаюн добавила, что человеку не обязательно применять магию, чтобы предчувствовать какие-то события.