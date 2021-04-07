Психолог рассказал, как удалось разрешить конфликт Успенской с дочерью

Дочь Любови Успенской вернулась в РФ для работы над совместным проектом с матерью. До этого родственники находились в затяжном конфликте. Наладить личные взаимоотношения в семье помог психолог Инна Тлиашинова, рассказали «Дни.ру».

Врач поведала, что использовала нестандартную методику для разрешения необычного случая Успенской. Психолог добавила, что у дочери и матери всегда возникают конфликты, это обусловлено природой родительских взаимоотношений. По словам психолога, многие люди не понимают, почему родители, которые любят детей, одновременно с этим могут делать им болезненные вещи.

Специлист уверила, что дело в родовых разрушительных динамиках, когда обиды передаются в поколенческом разрезе. Говоря о Любови Успенской, врач отмеметила, что она была лишена тесного контакта со своей матерью из-за биографических событий.

Тлиашинова отметила, что на данный момент женщине всего достаточно, и что Успенская находится в лучшем жизненном периоде, поскольку она, наконец, смогла наладить отношения с дочерью.