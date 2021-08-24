Психолог Пугачева объяснила скоропостижный уход Дардо Кусто из жизни
Умерший известный экстрасенс Дардо Кусто мог закончить жизнь самоубийством на фоне измененного сознания. Кроме того, несколько лет на душе мужчины было тяжело. Об этом «360» рассказала психолог, эксперт шоу «Человек-невидимка» на ТВ-3 Мария Пугачева.
«Мне, как психологу, было заметно, что последние несколько лет ему было тяжело на душе. Но он не делился. С некоторыми друзьями он предпочитал делиться обо всем. Для кого-то он, видимо, хотел оставаться добрым, активным, шутливым, радостным. Для меня он был таким. О его проблемах я могла только догадываться. Могу сказать, что я в шоке», — рассказала она.
При этом Пугачева добавила, что как специалист может сказать, что почвы для подобного поступка было много. Например, личная жизнь, которая не задалась, смерть отца, наступившая в тот же период. По ее словам, психологический перелом у экстрасенса наступил в 2017 году.
«Он с большей силой и энтузиазмом мог кому-то помочь, потому что все пропускал через себя. Но себя, к сожалению, не вытащил. Если говорить честно, то поступок этот случился на фоне измененного состояния сознания. На фоне глубочайшего стресса, одиночества, проблем, которые уже душили, что-то было принято», — предположила психолог.
Когда сознание меняется, можно совершать любые действия без контроля личности, так как она уходит на другой план. То, что творится на уровне галлюцинаций, может привести именно к таким последствиям, указала Пугачева. Поэтому в этот момент это был не он.
Кусто нашли мертвым в московском хостеле. Предположительно, это было самоубийство. Следственный комитет организовал проверку.