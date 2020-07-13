Психолог прокомментировал замужество известной блогерши с пасынком

Психолог Наталья Наумова прокомментировала замужество известной блогерши Марины Балмашевой со своим пасынком, от которого она ждет ребенка.

Уточняется, что с бывшим мужем 35-летняя Балмашева прожила приблизительно 13 лет, но в один из дней поняла, что любит его 20-летнего сына. В субботу, 11 июля, девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте видеозапись момента регистрации брака.

Специалист назвала ситуацию нестандартной, отметив, что отношения с младшим членом семьи могут быть спровоцированы детскими травмами, сообщило ИА Nation News.

«У такой женщины установки неправильные, у нее нет моральных принципов, которые приняты в нашем обществе. У нас не принято вступать в близкие родственные связи. Здесь, конечно, не близкие родственники, но по социальному принципу — нарушает. Он как ее сын, она и муж воспитывают ребенка, и вдруг она ребенка воспринимает как супруга», — отметила Наумова.

По ее словам, такие наклонности могут появиться у человека, в семье которого происходил инцест. Она отметила, что ребенок мог наблюдать или сам участвовать в каких-либо играх интимного характера со взрослыми.