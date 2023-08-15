15 августа 2023, 18:28
Психолог Панфилова заявила, что Джиган и Самойлова совершают ошибки в воспитании детей
Психолог Панфилова: маленькая дочь Джигана уделяет слишком много внимания внешности
Важно, чтобы воспитание детей проходило в комплексе, и они не ставили внешность в приоритет. Такой информацией поделилась семейный психолог Наталья Панфилова. Об этом сообщил NEWS.ru.
Специалист прокомментировала видео 11-летней дочери рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой Ариелы, на котором она рассказывает о массаже для лица.
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Психолог отметила, что девочка уделяет слишком большое внимание внешности. Причина этого заключается в том, что родители в столь юном возрасте начали красить и наряжать ее в образы.
«Иногда, из тех материалов, которые выкладываются в соцсети, создается впечатление, что их снимают, фотографируют целые сутки, и больше там ничего не происходит», — заявила Панфилова.
Дети
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