Знаменитости 15 августа 2023, 18:28 Психолог Панфилова заявила, что Джиган и Самойлова совершают ошибки в воспитании детей Психолог Панфилова: маленькая дочь Джигана уделяет слишком много внимания внешности

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Важно, чтобы воспитание детей проходило в комплексе, и они не ставили внешность в приоритет. Такой информацией поделилась семейный психолог Наталья Панфилова. Об этом сообщил NEWS.ru.

Специалист прокомментировала видео 11-летней дочери рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой Ариелы, на котором она рассказывает о массаже для лица.

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Психолог отметила, что девочка уделяет слишком большое внимание внешности. Причина этого заключается в том, что родители в столь юном возрасте начали красить и наряжать ее в образы.

«Иногда, из тех материалов, которые выкладываются в соцсети, создается впечатление, что их снимают, фотографируют целые сутки, и больше там ничего не происходит», — заявила Панфилова.