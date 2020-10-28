Психолог оценил совет Сябитовой по правильному общению с мужчинами

«Демократические отношения и равенство полов сделали свое дело. Женщинам нужно быть менее категоричными в своих требованиях при выборе спутника жизни», — подчеркнула шоувумен.

Помимо прочего, Сябитова отметила, что в отношениях с мужчиной необходимо придерживаться принципа «мало хотеть, надо действовать». По мнению свахи, нужно определить для себя золотую середину и не опускать планку. Она не советует женщинам общаться с противоположным полом без видимых любовно-брачных планов.

Гордина считает, что женщина сама притягивает к себе конкретных мужчин. Психолог пояснила, что девушке нужно начать с себя и проанализировать именно свое поведение и поступки. Специалист уточнила, что внутри представительницы прекрасного пола должна быть гармония. Так, если в душе будет покой, то он будет и в отношениях с мужчиной.

Ранее семейный консультант Екатерина Есичева Существует назвала признаки, по которым можно понять, что женщина устала и морально истощена.