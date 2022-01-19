Психолог объяснила поведение Волочковой в самолете по отношению к стюардессе

Балерина Анастасия Волочкова, возвращаясь с Мальдив в Москву, устроила скандал в самолете из-за просьбы стюардессы надеть маску. Поведение российской примы прокомментировала психолог Марина Гладышева, написал «ФедералПресс».

По ее словам, с помощью отказа от масок человек восстанавливает справедливость, выражая свое несогласие с происходящим вокруг него. Случай с Волочковой с начала пандемии далеко не первый. Людей раздражает, что их заставляют делать что-либо, даже на собственное благо, считает эксперт.

«В самолете или в другом транспортном средстве приходится вести себя более сдержанно, часто присутствует физический и психологический дискомфорт из-за нахождения в замкнутом пространстве рядом с большим количеством других людей. Поэтому неудивительно, что люди более раздражены и склонны вступать в конфликт, особенно на острую тему санитарных ограничений», — отметила Гладышева.

В заключение она отметила, что зачастую звезды срываются на окружающих из-за недостаточного умения переносить ограничения, а не с позиции превосходства над окружающими.