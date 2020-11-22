Психолог объяснил поцелуй Тодоренко и Костомарова на «Ледником периоде»
Некоторые зрители сочли поцелуй пары пиаром, другие решили, что это был спонтанный порыв. Психолог Элена Гамаюн заявила, что такой ход вполне могли придумать, чтобы привлечь внимание к шоу.
«Нет черного пиара, любой пиар — это пиар. Я не исключаю, что этот поцелуй был продуман с этой позиции, чтобы возбудить дополнительный интерес и чтобы все СМИ об этом писали», — заявила Элена Гамаюн РИА ФАН.
Однако в дело могли вмешаться и эмоции. Часто у людей, работающих в одном проекте, возникают взаимные чувства. Такое явление психологи называют «раппортом».
«Это психологический термин, который означает включенность партнеров. Между ними возникает сильная и глубокая связь», — объяснила психолог
Раппорт обеспечивает максимальное взаимопонимание и слаженность. Без таких отношений пара танцевать не сможет. Но часто при раппорте подключаются и романтические чувства. Поэтому сложно объяснить, что же все-таки значил поцелуй между Тодоренко и Костомаровым.
При прошлом выступлении пары на шоу они завоевали очень высокие оценки, лишь Елена Исинбаева снизила баллы за артистизм, пишет сайт eg.ru. Зрители поддержали Тодоренко и Костомарова и заявили, что спортсменка занизила оценку несправедливо.