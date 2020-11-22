Психолог объяснил поцелуй Тодоренко и Костомарова на «Ледником периоде»

Телеведущая Регина Тодоренко и фигурист Роман Костомаров закончили выступление на шоу «Ледниковый период» поцелуем. Этот ход вызвал неоднозначную реакцию зрителей.

Некоторые зрители сочли поцелуй пары пиаром, другие решили, что это был спонтанный порыв. Психолог Элена Гамаюн заявила, что такой ход вполне могли придумать, чтобы привлечь внимание к шоу.

«Нет черного пиара, любой пиар — это пиар. Я не исключаю, что этот поцелуй был продуман с этой позиции, чтобы возбудить дополнительный интерес и чтобы все СМИ об этом писали», — заявила Элена Гамаюн РИА ФАН.

Однако в дело могли вмешаться и эмоции. Часто у людей, работающих в одном проекте, возникают взаимные чувства. Такое явление психологи называют «раппортом».

«Это психологический термин, который означает включенность партнеров. Между ними возникает сильная и глубокая связь», — объяснила психолог

Раппорт обеспечивает максимальное взаимопонимание и слаженность. Без таких отношений пара танцевать не сможет. Но часто при раппорте подключаются и романтические чувства. Поэтому сложно объяснить, что же все-таки значил поцелуй между Тодоренко и Костомаровым.

При прошлом выступлении пары на шоу они завоевали очень высокие оценки, лишь Елена Исинбаева снизила баллы за артистизм, пишет сайт eg.ru. Зрители поддержали Тодоренко и Костомарова и заявили, что спортсменка занизила оценку несправедливо.