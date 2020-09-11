Психолог объяснил желание звезд «отфотошопить» фото

Желание выглядеть лучше на фотографии может быть не связано с комплексами, считает специалист. Он связывает эту тенденцию с естественным стремлением стать лучше.

«Желание обрабатывать фотографии связано с тем, что люди всегда будут хотеть стать лучшей версией себя», — уверен Вольтов.

Комплексы у известных людей могут развиться из-за негативных высказываний и критики со стороны аудитории. Обычно они появляются при давлении.

«Это если я сейчас вам скажу: „Не думайте об Ольге Бузовой“ и вы сразу же ее представите», — объяснил психолог.

Люди не обращают внимания на истории, когда их хвалят. Они только говорят «спасибо» и идут дальше. А вот критика всегда воспринимается на свой счет. Комплексы порождает аудитория, добавил психолог.

Поклонники Рудковской раскритиковали ее за фотографию в купальнике, на которой у нее отфотошоплены ноги. Подписчики прокомментировали, что «пожилая дама вытягивает ноги в фотошопе» и обвинили продюсера в комплексах.