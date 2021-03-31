Психолог объяснил, зачем Ивлеева снялась для журнала Playboy

Психолог и нумеролог Элена Гамаюн заявила, что Анастасия Ивлеева снялась для журнала Playboy, потому что таким образом она делает себе пиар. Об этом сообщило РИА ФАН.

«У нее в матрице судьбы очень много цифр, связанных со звездностью: три семнадцатых аркана — это знак звезды. Для нее характерна актуализация проявления себя в мир», — считает Гамаюн.

Она объяснила, что Ивлеева любит привлекать к себе внимание. Также она отметила, что это правильно и куда лучше, чем заявлять о себе при помощи скандалов.