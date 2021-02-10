Психолог объяснил причину утечек интимных фото и видео звезд

Психолог Андрей Зберовский объяснил, по какой причине на самом деле интимные фотографии и видеозаписи знаменитостей попадают в Сеть, сообщил «ПолитЭксперт».

Он отметил, что речь идет как об открытой публикации откровенных снимков в соцсетях, так и о случайном попадании личных кадров в интернет. По словам эксперта, утечки «секретных данных» иногда делаются специально.

Психолог вспомнил о случае, когда футболист Артем Дзюба стал объектом обсуждения неприличного ролика. Также Зберовский привел в пример таких известных девушек, как Наталья Рудова, Анна Седокова и Оксана Самойлова, которые часто выставляют фото в нижнем белье.

Как считает Зберовский, у любого творческого человека небольшой охват аудитории как у звезды. Так, на вокалистку за счет ее профессиональных данных и музыкальности обращают внимание 100 тысяч зрителей. Как женщина она интереснее для более широкой аудитории. Эротические снимки привлекают примерно в десять раз больше зрителей.

Такой контент нравится людям еще и потому, что внешность является тем критерием, по которому можно сравнить себя со звездой и в чем-то даже оказаться лучше.