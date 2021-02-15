Психолог объяснил, почему звезды играют свадьбы сразу после разводов

Психолог и таролог Элена Гамаюн объяснила, почему звезды играют свадьбы почти сразу после громких разводов. Подобный сценарий можно наблюдать в личной жизни шеф-повара Константина Ивлева, написало РИА ФАН.

Его новой женой стала 28-летняя Валерия Куденкова. 47-летний Ивлев 23 года прожил в браке с бывшей супругой Марией. Пара развелась в июле прошлого года. Через несколько месяцев телеведущий уже представил свою молодую невесту. Как считает Гамаюн, знаменитые люди по своим поведенческим мотивам отличаются от других. Она отметила, что для поддержания медийности необходимо время от времени удивлять публику.

«Один известный пиарщик, работавший всю жизнь со звездами, сказал мне вещь, которая меня буквально потрясла: никому не интересно, когда вы такие хорошие и замечательные. Людям всегда интересны скандальные разводы и женитьбы, а также то, кто кого в социальных сетях обозвал и обидел», — вспомнила специалист.

Кроме этого, некоторым людям хочется продемонстрировать бывшим избранникам свое благополучие и успех. Это является элементом психологической защиты. Также влюбленные мужчины желают сделать приятное избраннице и поэтому устраивают масштабное торжество.