Знаменитости 18 июля 2023, 14:14 Психолог Мирная рассказала, что изнурительные тренировки Костомарова объясняются психологией спортсменов

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Роман Костомаров после протезирования тренируется так активно, что даже врачи пытаются охладить его пыл и просят уменьшить нагрузки. Но такое поведение легко объясняется психологией спортсменов, рассказала сайту «Страсти» психолог Инна Мирная.

По ее словам, Роман Костомаров привык жить на преодоление и работать на грани своих возможностей. И ситуация с протезированием это лишний раз продемонстрировала. Спортсмен изнуряет себя тренировками, потому что многие годы в спорте сформировали такую привычку.

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«Он мотивирует многих, кто оказался в такой же ситуации. А для него это — еще одно подтверждение, что он нужен, полезен и ему есть ради чего жить», — отметила психолог.

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