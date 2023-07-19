Знаменитости 19 июля 2023, 14:05 Психолог Мирная объяснила высокую активность Костомарова в соцсетях потребностью в поддержке

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Роман Костомаров после виписки из больницы активно тренируется на пределе возможностей и выкладывает видео своих успехов в социальных сетях, потому что ему необходима поддержка на пути к достижению цели. Об этом Пятому каналу рассказала Психолог Ирина Мирная.

Она подчеркнула, спортсмен, вероятно, хочет вернуться на лед и снова выступать. Поэтому он, как никогда, нуждается во внимании и поддержке со стороны поклонников и неравнодушных людей.

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При этом Ирина Мирная подчеркнула, что здесь сказывается психология спортсмена. Это волевые люди, которые привыкли работать на износ и выполнять поставленные задачи, независимо от их сложности, добавили «Дни.ру».

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