Знаменитости 05 декабря 2022, 16:33 Психолог Коротина-Гессе сообщила, что в момент драки Лепс мог находиться в сложном психоэмоциональном состоянии

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Клинический психолог, эксперт института имени В. П. Сербского, специалист по работе с зависимыми и созависимыми Ольга Коротина-Гессе в разговоре с изданием NEWS.ru сообщила, что в момент драки в питерском клубе певец Григорий Лепс мог находиться в «сложном психоэмоциональном состоянии».

Она также добавила, что в сложившимся конфликте частично виновно окружение артиста.

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«Задача близкого окружения — не допустить никаких конфликтов артиста с кем бы то ни было. Думаю, помощники, охранники Григория Лепса не могли не видеть, что он находился в сложном психоэмоциональном состоянии», — сообщила психолог.

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Ранее стало известно, что в одном из баров Петербурга Лепс вместе со своими охранниками подрались с местным жителем.

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