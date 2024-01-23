Знаменитости 23 января 2024, 18:16 Психолог Корендясева: рвение Бузовой к работе может быть связано с нехваткой любви

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Певица Ольга Бузова известна среди своих фанатов как абсолютный трудоголик. Она неоднократно говорила, что готова выступать даже в плохом самочувствии. Откуда взялось такое стремление к работе, попробовала разобраться психолог Екатерина Корендясева в беседе с сайтом «Страсти».

Эксперт напомнила, что склонность сторониться проблем — это один из защитных механизмов психики.

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«Учитывая успехи в карьере Бузовой, я могу предположить, что убегать в работу, в ее количество, чтобы не сталкиваться со своими переживаниями, — это одна из привычных стратегий для нее», — выразила мнение специалист.

По словам психолога, именно на сцене знаменитость получает внимание, признание и любовь, которые нужны каждому.