Психиатр прокомментировал танец Малышевой для восстановления памяти

Такой танец — бесполезная трата времени, если в мозге человека имеются некие отклонения, влияющие на ухудшение памяти. Плохая работа мозга может быть вызвана серьезной травмой или сосудистыми заболеваниями.

Если же память начала ухудшаться из-за переутомления или частого стресса, ее можно улучшить. В таком случае понадобится хореотерапия — использование танца и пластики в целях профилактики заболеваний, написал сайт «Утро.ру». Однако танец Малышевой не пригодится и в данном случае, отметил психиатр.

Одно из упражнений, которое показала Малышева в эфире программы, — «Сигнальщик». Чтобы выполнить его, нужно менять положения рук: к себе, от себя, вверх. Каждое из этих движений называется по-своему: «я», «вы» и «солнце». При каждом движении одна рука должна идти чуть впереди другой. Психолог заверила, что таким образом тренируется способность человека координировать свои движения. А это, в свою очередь, благотворно влияет на память.