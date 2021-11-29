Психиатр оценил состояние Димы Билана по его видеообращению после «пьяного» концерта

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в разговоре с Life прокомментировал состояние Димы Билана после его видеоизвинений по поводу концерта, на котором он выступил пьяным. По мнению специалиста, артист находится в депрессии.

С помощью алкоголя Билан пытается справиться с своим состоянием, считает психиатр.

«Ему обязательно необходима помощь специалистов! Потому что он сам отмечает, что, помимо того, что начал употреблять алкоголь, у него сниженный фон настроения. Состояние по типу депрессии. Изначально надо пойти к психотерапевту либо клиническому психологу», — сказал Казанцев.

Ранее стало известно, что Дима Билан появился в нетрезвом виде на концерте в Казахстане. После этого он записал эмоциональное видео, в котором признался, что очень устал.