Психиатр диагностировал звездную болезнь у Филиппа Киркорова | 360°

Знаменитости 09 ноября 2022, 16:27 Психиатр диагностировал звездную болезнь у Филиппа Киркорова Психиатр Шуров: выходки Киркорова — проявление болезненного эгоизма и самолюбия

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Российский певец Филипп Киркоров на одном из последних концертов обматерил своего помощника, а другого ударил букетом прямо по лицу. Life расспросил врача-психиатра Васия Шурова, с чем связано такое поведение артиста.

Как отметил специалист, у Киркорова на лицо признаки звездной болезни. Все его выходки — проявление болезненного эгоизма и самолюбия.

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«Плюс очень часто звезды эстрады — это нарциссы и истерики, которые должны быть в центре внимания, не считают нужным сдерживаться», — добавил психиатр.

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Так, как Киркоров, ведет себя тот артист, который ни разу не сталкивался с последствиями за свои действия. Киркоров считает возможным в публичном пространстве оскорблять людей, резюмировал медик.