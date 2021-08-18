Прусикин из Little Big сравнил степи Забайкалья с Невадой

Лидер группы Little Big Илья Прусикин снял видео из Забайкалья, в котором сравнил российские степи с Невадой. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на YouTube артиста.

По его словам, эти регионы похожи, только Забайкалье «с „убитыми“ дорогами». Вместе с ним была в поездке вокалистка группы Софья Таюрская. Она сказала, что степи напоминают Новую Зеландию.

«Я под адским впечатлением, это нереально», — поделилась впечатлениями певица.

Также Прусикин побывал в школе, где он учился. Он отметил, что там мало что изменилось, даже стулья остались те же.

Ранее Прусикин пригласил туристов на отдых в санаторий под названием «Ласточка», который находится в Сибири на берегу реки Обь. Свой юмористический ролик артист опубликовал на странице в Instagram.

Таким образом артист решил предложить россиянам альтернативу поездкам за границу и отдыху на Черноморских курортах России. Из удобств в этом санатории имеется стальная кровать, в VIP-номерах есть душ и туалет, а в президентских — горячая вода, добавил Прускин.