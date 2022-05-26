Журналист Соседов рассказал, как за Пугачевой закрепилось прозвище «Примадонна»

Аллу Пугачеву называют «Примадонной» из-за ее одноименной песни, это не титул, а прозвище, которое останется за ней вне зависимости от того, вернется певица в Россию или нет. Об этом NEWS.ru рассказал журналист, музыкальный критик Сергей Соседов.

«Примадонна — это не звание. Это образ, который стараниями журналистов, ищущих образные ориентиры, прилип к певице, благодаря ее песне с одноименным названием, посвященной, кстати, Людмиле Гурченко. То же самое произошло с образом императрицы из песни, которую спела Ирина Аллегрова. И теперь она везде и всюду представляема как Императрица, а сама Аллегрова ненавидит это прозвище. Прозвища не передаются по наследству, как, впрочем, и звания, они не переходят из рук в руки», — рассказал он.

Он отметил, что примадоннами никогда не называли эстрадных певиц, это слово пришло к нам из оперного мира. Пугачева же Примадонной стала исключительно благодаря своей песне.