Знаменитости 06 июля 2023, 02:33 «Прожить нереально». Звезда группы «Мираж» раскрыла размер своей пенсии Звезда группы «Мираж» Гулькина рассказала, что получает пенсию 15 тысяч рублей «ВКонтакте»

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Звезда группы «Мираж» Наталия Гулькина рассказала, что получает пенсию в размере 15 тысяч рублей. В интервью изданию «Аргументы и факты» она заявила, что на такую сумму невозможно существовать.

«Я рабочий пенсионер, потому что на 15 тысяч прожить нереально», — сказала исполнительница.

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Она отметила, что ее материальное положение могло бы изменить звание заслуженной артистки. Но, по словам Гулькиной, она «ничего ни у кого не просит». Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, заслуженные артисты дополнительно получают 30 тысяч рублей.

«Но для этого нужно подать огромное количество всяких бумажек в разные инстанции. Я несколько раз начинала, но до финала так и не дошла», — заявила певица.

Наталия Гулькина была одной из солисток музыкальной группы «Мираж». Известной она стала в 1980-е годы. В 2011 году исполнительница ушла из коллектива, начав сольную карьеру. Свое решение она объясняла разногласиями с другими участниками группы.